Pollution : "Des docteurs Aubier, il y en a un bon paquet" dit Isabelle Saporta

publié le 14/11/2018 à 08:45

Le bon docteur Aubier n'est juste pas inquiet sur la pollution de l'air, c'est son droit ! Bon d'accord, lors de son audition devant la commission d'enquête ce grand professeur s'est semble-t-il montré très détendu sur ce sujet. Manque de chance, il a aussi oublié de dire qu'il était salarié de Total et qu'à ce titre il touchait beaucoup d'argent de la part du géant pétrolier.



Que celui qui n'a jamais oublié qu'il avait touché comme le professeur Aubier, 170.000€ en 2014 de la part de Total, pas loin de 107.000€ en 2013 et près de 100.000€ en 2012, jette la première pierre au docteur Diesel. C'est comme ça que ses détracteurs le surnomme. La pollution de l'air tue chaque année plus de 48.000 personnes en France. Le docteur Aubier lui, va payer 20.000€ pour avoir minimiser les risques que nous encourons.

Le problème c'est que des docteurs Aubier, il y en a un bon paquet à graviter autour de nos politiques. Ils sont experts en pesticides, en nucléaires, en médicaments, en diesel et tous se veulent très rassurant sur notre santé et notre environnement. Alors dorénavant, on va se montrer bien vigilent, vis à vis de leurs boniments et c'est comme ça.