New York interdit le dégriffage des chats

et AFP

publié le 23/07/2019 à 14:37

"Le dégriffage est une opération cruelle et douloureuse qui peut entraîner des problèmes physiques et comportementaux pour des animaux sans défense", a estimé, dans un communiqué, le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo. Lundi 22 juillet, il a ratifié l'interdiction du dégriffage, votée par le Parlement en juin.

New York devient ainsi le premier État américain à interdire l'onyxectomie, déjà effective dans de nombreux pays, dont la France. La convention européenne des droits pour la protection des animaux de compagnie, adoptée en 1987 par le Conseil de l'Europe, interdit en effet l'ablation des griffes et des dents.

"En interdisant cette pratique archaïque, nous nous assurons que les animaux ne subiront plus ces interventions inhumaines et superflues", a déclaré Andrew Cuomo, même si le dégriffage restera possible pour des raisons médicales, lorsqu'il existe un risque pour la santé du chat. Il espère que d'autres états américains suivront prochainement.

25% des foyers américains possèdent un chat

Pour les défenseurs du dégriffage, cette opération évitait que les chats soient abandonnés ou euthanasiés quand leurs propriétaires n'arrivaient pas à les empêcher de griffer.

Selon les chiffres de l'Association américaine des vétérinaires (AVMA) datés de 2017-2018, 25% des foyers américains possèdent un chat, cela fait plus de 30 millions de chats sur le territoire.