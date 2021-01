Quand un accident change la vie

publié le 07/01/2021 à 01:51

Christine a l'impression de vivre toujours les mêmes relations de couple. Elle rencontre des hommes qui ne semblent pas l'aimer. Elle s'accroche à eux. Ils rompent et trouvent ensuite la femme de leur vie.

Sylvie a eu une rupture d'anévrisme en 2018. Depuis elle n'accepte plus son corps et se sent beaucoup plus vulnérable. Elle a préféré quitter son compagnon qui ne comprend pas cette décision. Elle se retrouve désormais seule face à cet accident.

Laïla est arrivée en France avec son petit ami pour ses études en 2014. A partir du moment où ils ont vécu ensemble, son compagnon s'est mis à la violenter. En mai dernier, elle a décidé de partir et vit désormais seule à l'hôtel.

A 12 ans, Greg a eu un accident d'équitation grave. Son traitement hormonal a empêché la mue de sa voix. Ayant toujours voulu travailler avec sa voix, il n'a pas abandonné. Il est aujourd'hui animateur radio.

Faïza a subi des violences conjugales pendant plusieurs années. En 1984, elle a décidé de partir avec ses enfants sans ne rien dire. Elle a réussi à trouver de l'aide et vit désormais heureuse.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- " Les impatientes" de Djaïli Amadou Amal aux éditions Emmanuelle Collas



