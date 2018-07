et La rédaction numérique de RTL

30/10/2017

L'écriture inclusive aurait-elle trouvé ses premiers adeptes dans le monde politique ? Les députés de Gironde affiliés à la majorité présidentielle, Dominique David, Catherine Fabre, Benoît Simian, Éric Poulliat, Bérangère Couillard, Sophie Panonacle, Sophie Mette, Florent Boudié, Véronique Hammerer et Christelle Dubos ont envoyé un communiqué de presse commun avec cette méthode d'écriture, destinée à mettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes. Ils écrivent ainsi : "Les député-e-s girondin-e-s La République En Marche vous invitent à participer à une conférence de presse".



Cette initiative pourrait faire beaucoup parler tant l'écriture inclusive est devenue un sujet de société particulièrement discuté chez les intellectuels. À l'Académie française, on dénonce "un péril mortel".

Au sein même du gouvernement, les ministres ne sont pas tous d'accord. Avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a publié, le 10 octobre, un guide des bonnes pratiques, dans lequel les deux ministres préconisaient, sans le dire clairement, aux PME et TPE d’avoir recours à l’écriture dite "inclusive". À l'Éducation nationale en revanche, Jean-Michel Blanquer estime que l'écriture inclusive créé des "polémiques inutiles". Il juge que son utilisation "complexe" ne serait "pas une bonne idée".