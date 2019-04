Quand la rumeur tue

et Emilien Vinee

publié le 01/04/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir, les rumeurs qui font parfois des dégâts considérables, comme cela s’est passé ces derniers jours avec ces expéditions punitives menées contre des membres de la communauté ROM accusés d’enlèvement et de trafic d’enfant !



Comment naissent ces rumeurs ? Pourquoi tant de gens de milieux sociaux différents y croient-ils? A qui profitent-elles ? quelles sont les conséquences sur celles et ceux qui en sont victimes ?

Nous verrons avec mes invités comment les combattre et faire comprendre que ce sont des histoires irrationnelles et non des informations.

Nous sommes avec le journaliste Mathieu Aron qui a mené une très large enquête sur ce phénomène et le colonel de gendarmerie Gwendal Durand, spécialiste de ces questions.





L'association Intermède Robinson

L’association Intermède Robinson basé à Chilly Mazarin est une association humanitaire qui a pour but d’intégrer et d’offrir une aide aux personnes exclus qui vivent par exemple dans les hôtels sociaux ou dans des bidonvilles de la banlieue parisienne. Parmi ces personnes de nombreux Roms. L’organisation a donc publié un communiqué afin d'alerter sur les conditions de vie de cette communauté.





Communiqué de presse sur les conditions de vie des Roms en France

Site internet Intermède Robinson: http://www.intermedes-robinson.org/











Nos invités



Colonel Gwendal Durand, chargé de mission à la Direction générale de la gendarmerie, ancien chef du bureau médias du SIRPA (Service d'Informations et de relations publiques de la gendarmerie) et de la compagnie de gendarmerie de Bordeaux, Matthieu Aron journaliste à l’Obs, co-auteur avec Franck Cognard du livre « Folles rumeurs : Les nouvelles frontières de l'intox » paru en 2014.