publié le 15/03/2021 à 20:05

Pour son dernier ouvrage, une bande dessinée à paraître le 17 mars, et intitulée "Dans la gueule du loup", la reporter de guerre Anne Nivat a voulu "réhabiliter le journalisme de terrain, montrer que je ne suis pas la seule femme aventurière et que beaucoup de femmes qui nous écoutent le sont aussi", a-t-elle expliqué, lundi 15 mars, au micro de RTL.

"Mes livres, c’est la réalité du pur journaliste : il y a les faits, rien que les faits. Tandis que là, c’est autre chose, c’est une liberté dont j’ai osé me saisir", a-t-elle poursuivi, évoquant une BD partiellement "fictionnalisée".

"Dans cette société d’aujourd’hui où on est dans les fake news, la défiance envers les journalistes, j’avais envie, depuis longtemps, de remettre cette profession à l’honneur", a précisé Anne Nivat.

La journaliste a également livré son ressenti par rapport à la pandémie : "Quand je rentre, je me dis qu'on a bien de la chance de vivre en France. Je me dis que c’est indécent de passer son temps à se plaindre". Et d’ajouter : "Il faut qu’on sorte de notre bulle de confort. Le coronavirus a pris toute la place (…), mais quand on sort de notre bulle, il y a des événements qui se passent et dont on doit parler dans nos médias".