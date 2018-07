Qu’est-ce qui pousse certains à mener une double vie ?

publié le 20/04/2018 à 07:00

Etre en couple, avoir des enfants, rencontrer quelqu’un d’autre, entamer une relation parallèle, devenir parent avec cette personne et continuer ainsi en gardant le secret... : la double vie questionne les notions de mensonge, de trahison, de culpabilité, de gestion du quotidien, d'amour et d'incapacité de choix. Quelle différence avec une infidélité ? Est-ce de la bigamie ? Comment s'enferme-t-on dans ce schéma ? Que se passe-t-il quand la vérité finit par éclater ? Quelles conséquences pour soi et pour l'entourage ?

Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu de l'enfant intérieur, auteur de J’arrête d’être mal dans mon couple !(Editions Eyrolles)

J'arrête d'être mal dans mon couple !

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).