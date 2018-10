publié le 05/10/2018 à 19:00

Acheter son pain et faire une bonne action en même temps, c'est tout le concept de la "Love Baguette" qui revient pour la deuxième année consécutive dans certaines boulangeries. Du 5 au 15 octobre, vous pourrez donc trouver chez les partenaires de cette opération une baguette en forme de ruban, vendue au prix de 2 euros.



À chaque achat, un euro est reversé à l'association AIDES, à l'origine de l'opération. Cette dernière, qui se bat depuis 30 ans contre le Sida et les hépatites virales, utilisera cet argent pour financer ses actions de prévention et de dépistage du VIH sur le terrain.

L'an dernier, l'opération avait permis de récolter plus de 80.000 euros "grâce à l'engagement de plus de 1.000 boulangeries", rappelle l'association. Pour savoir où se situe la boulangerie partenaire la plus proche de chez vous, AIDES a mis en place un moteur de recherche sur la page de l'opération.

[ #LoveBaguette : mettez un pain au #sida! ]

Du 5 au 15 octobre, vous pouvez financer nos actions de prévention, de dépistage et d'accompagnement en achetant une Love Baguette, vendue 2€ dont 1€ nous est reversé

Trouvez votre boulangerie participante: https://t.co/1YKxJXvQzB pic.twitter.com/pGXZpKSyef — Association AIDES (@assoAIDES) 5 octobre 2018

L'association estime à 300 millions le nombre de baguettes vendues en France durant ces 11 prochains jours. "Alors imaginez si seulement 0,1% de ces baguettes étaient des 'Love Baguettes', cela permettra de financer la lutte contre le sida à hauteur de 300 000 euros, rien que ça !", déclare AIDES, qui en a fait son objectif.