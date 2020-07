L'agoraphobie, un trouble qui isole

publié le 23/07/2020 à 01:14

Amandine ne voit plus ses enfants depuis que son mari a demandé le divorce. Cela fait 17 ans qu'elle n'a de contact ni avec eux ni avec ses petits-enfants. Elle voudrait renouer des liens avec ses enfants.

Oscar souffre d'agoraphobie depuis tout jeune. Lorsqu'il était encore en activité, il arrivait à dépasser cette phobie. Mais depuis qu'il est à la retraite, Oscar sort de moins en moins de chez lui et s'isole de plus en plus.

Maria et son mari sont très sollicités par leur fille cadette qui a un fils de 4 ans. Elle n'arrive pas à confier le petit à quelqu'un d'extérieur à la famille. Mais aujourd'hui, Maria et son mari voudraient lever le pied. Ils n'ont plus l'âge de faire plusieurs fois par semaine les allers-retours. Comment Maria doit-elle le dire à sa fille ?

Joseph a vécu une jeunesse avec des parents qui ne s'occupaient pas vraiment de lui. A 18 ans, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Une jeune femme dont il est tombé amoureux et qui lui a fait prendre conscience qu'il devait évoluer.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



