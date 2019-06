Qu’est-ce que ça change réellement, de se lever tôt ?

publié le 05/06/2019 à 07:00

Une étude a révélé qu’être debout de bon matin favoriserait l’optimisme et la réussite… Voilà donc fleurir depuis quelque temps l’injonction à se lever tôt à travers le ‘miracle morning’...



Est-ce que ça change réellement quelque chose de mettre son réveil à l’aube ? Et pour faire quoi ? Et dans quel but ?

Existe-t-il de réelles conséquences sur notre rythme biologique, sur notre journée, notre humeur et notre vie ?



Est-ce vraiment l’avenir qui appartient à ceux qui se lèvent tôt ?



Invités

- Dr. François Marchand, spécialiste du sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation, auteur de Habiter l'aube ou apprendre à vivre dans la splendeur (Editions Arléa)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).