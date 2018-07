publié le 26/04/2017 à 09:01

La carte des votes du premier tour de l'élection présidentielle a révélé une vraie fracture de la France, avec d'un côté le vote des villes et des centres-villes, et de l'autre un vote des campagnes et des zones péri-urbaines. Le point de rupture entre ces deux France, c'est la mondialisation. "Mais c'est aussi l'Europe", décrypte Jacques Lévy, politologue à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse.



"La carte qui compare le vote en faveur d'Emmanuel Macron et celui en faveur de Marine Le Pen ressemble énormément à la carte de Maastricht en 1992", poursuit-il. Il y a d'un côté une "coupure Est-Ouest, entre la France industrialisée qui s'inquiète et une France de l'ouest qui va mieux", note-t-il. "Il y a d'autre part, la Bretagne, le Pays basque et une partie de l'Alsace, qui aime bien l'Europe parce qu'elle a eu maille à partir avec le centralisme français", poursuit Jacques Lévy.



Il note que les grandes villes, qui ont massivement voté "oui" à Maastricht, ont voté pour le candidat d'"En Marche !". Selon lui, "le thème européen, qui a été assez présent dans l'ensemble de la campagne du premier tour, est aussi un très bon marqueur du deuxième tour". Mais il précise que "derrière l'Europe, se pose la question suivante : peut-on résoudre tous nos problèmes en s'enfermant derrières nos frontières ?"