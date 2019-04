publié le 02/04/2019 à 06:23

Les seniors qui travaillent sont encore plus précaires que les retraités. C'est ce qu'il ressort d'une enquête CSA pour Cofidis sur le pouvoir d'achat des seniors que RTL vous dévoile ce mardi 2 avril. En effet, on apprend ainsi que les seniors actifs, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans en activité, connaissent une situation financière plus tendue et plus précaire que les retraités.



Près de la moitié des seniors actifs, 47%, n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, contre 35% des retraités. Un tiers d'entre eux, 33%, a même été à découvert au cours des 12 derniers mois, contre 19% des retraités. Pour expliquer cette différence, l'enquête précise que les seniors actifs consacrent une part plus importante de leurs revenus au logement et qu'ils ont encore des enfants à charge. Ils s'occupent aussi parfois de leurs parents.

Les plus de 50 ans plus nombreux au chômage de longue durée

En cause également, la situation du marché de l'emploi. Les plus de cinquante ans sont plus nombreux au chômage de longue durée et un quart d'entre eux travaillent à temps partiel, contre 18% pour le reste de la population. Les seniors actifs consacrent en outre une part plus importante de leur budget que les retraités aux dépenses de première nécessité (alimentation, santé, habillement...). 1.600 euros par mois, contre 1.480 pour les retraités.

Si les retraités sont les plus critiques, et les plus pessimistes quant à leur pouvoir d'achat, ils ont perdu 2% de pouvoir d'achat l'an dernier, les seniors actifs, ont en réalité une précarité financière plus importante que les retraités.