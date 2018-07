publié le 20/07/2018 à 16:59

Donne-moi ton prénom, je te donnerai la probabilité que tu obtiennes une mention "très bien" au bac. Depuis six ans, Baptiste Coulmont, sociologue à l'université Paris 8, travaille sur les résultats au baccalauréat en fonction du prénom du candidat. Objectif : étudier les liens entre la réussite scolaire d'un élève et la connotation sociale de son prénom.



Pour le palmarès 2018, le sociologue a dressé une liste de 334 prénoms et déterminé la proportion d'élèves portant le même prénom ayant décroché une mention "très bien".

Les résultats sont révélateurs : en 2018, une Garance sur quatre (25%) a obtenu une mention "très bien" au baccalauréat, contre 5% seulement des Océane. Chez les garçons, ce sont les Augustin qui décrochent en proportion le plus grand nombre de mentions "très bien" (16%). Parmi les Anthony, 5% obtiennent la plus haute mention.



"Apolline" d'un côté, "Ryan" de l'autre

Ces résultats ont ensuite été compilés dans un graphique qui les répartit en "nuage de prénoms". Le sociologue y observe une "plus grande excellence féminine", avec des prénoms féminins bourgeois (Garance, Apolline, Adèle, Diane) situées à l'extrême droite du graphique tandis qu'à gauche apparaissent principalement des prénoms masculins populaires (Mohamed, Ryan, Christopher).

Les travaux de Baptiste Coulmont ne prétendent cependant pas être exhaustifs. Sur son blog, le sociologue précise qu'il n'a pris en compte que les élèves des baccalauréats généraux et technologiques, qui représentaient cette année 80% des effectifs. En outre, seuls les résultats des candidats en ayant autorisé la diffusion a été recueillie et traitée.