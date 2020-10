Premier rendez-vous : comment éviter le fiasco ?

publié le 30/10/2020 à 05:55

Les premières rencontres se font aujourd'hui, et pour encore un petit moment, masquées, en visioconférences pour les apéros, ou encore via les réseaux sociaux. Mais ce premier rendez-vous galant est-il d'une importance capitale, ou point de tout miser dessus ? Comment l'aborder pour éviter le fiasco ? Faut-il savoir donner une seconde chance ? "On est fait pour s'entendre" s'est posée la question.

"Le premier rendez-vous peut être une bifurcation dans la vie, explique Fabienne Kraemer, psychanalyste. Soit on oublie la personne rapidement, soit on bascule dans un nouveau chapitre de notre vie. Ce moment anodin peut s'avérer essentiel". Et derrière ces premières heures passées ensemble, se cachent de nombreux clichés, comme se mettre absolument sur son 31, ou l'addition payée obligatoirement par l'homme. "Si on met d'entrée des distances, des codes, ce n'est pas toujours bon, il faut qu'il y ait un dialogue" conseille Stéphane Ribeiro, auteur.

Ne pas trop réfléchir à anticiper et profiter avant tout de l'instant présent. Sans oublier d'être ouvert à l'autre. "Il n'y a rien de pire qu'une personne qui ne parle que d'elle", témoigne Myriam, auditrice. Le premier rendez-vous est avant tout une histoire à vivre à deux, avec un certain feeling. "Soyez vous-même, écoutez l'autre. Vous connaissez moins sa vie que la vôtre" explique Stéphane Ribeiro. Et plutôt que de vouloir absolument tout miser sur ce premier rendez-vous, pourquoi ne pas l'aborder de façon à ce qu'il y en ait d'autres après ? Alors, pour éviter le fiasco d'un premier rendez-vous manqué, soyez naturel, ouvert aux autres, et surtout ne trichez pas, restez vous-même.

Invités

- Fabienne Kraemer, psychanalyste, auteur de ''Solo / No solo. Quel avec pour l'amour ?'' aux PUF.

Solo / No solo. Quel avenir pour l'amour ?

- Stéphane Ribeiro, auteur du ''Ping pong de la mort'' chez First.

Le Ping-pong de la-mort - Le-jeu