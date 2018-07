publié le 28/09/2016 à 12:16

"On appelle cela des serpents de mer. Vingt ans, trente ans que ces promesses traversent les programmes politiques : la suppression de l'ENA, le vote des étrangers, le Bac transformé en contrôle continu, la suppression de l'ISF au programme de tous les candidats de la droite et du centre", peste Pascal Praud. "Le serpent de mer est un mythe, il n'existe pas, normal donc que ces projets soient remis à plus tard. Pro-cras-ti-na-tion !", poursuit le journaliste.



"L'impôt à la source, tous les pays européens l'ont quasiment adopté. Mais vous verrez : entre le quotient familial, les niches fiscales, l'obsession de confidentialité, l'impôt à la source a du plomb dans l'aile", prédit Pascal Praud. "Au fond, ces lenteurs et ces lourdeurs illustrent la France : l'inaction gouverne, il est urgent d'attendre", analyse-t-il. "Et la tour Montparnasse, dont on annonce la destruction chaque saison, tient toujours debout", conclut-il.