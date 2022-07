Pourquoi y a-t-il des fruits comme symboles sur les machines à sous ?

Trois cerises, trois citrons ou trois bananes alignées, et c'est gagné. Mais on ne voit pas vraiment le rapport entre les symboles de fruits et l'argent que l'on remporte avec un peu de chance. Pourtant, même avec les jeux de hasards... il n'y a pas de hasard. Pour comprendre d'où viennent ces fruits, il faut se replonger dans les États-Unis du XXᵉ siècle, avec Al Capone et l'alcool clandestin ...

Avant même l'interdiction de l'alcool en 1919 est arrivée l'interdiction des jeux d'argent. Mais comme il fallait bien que les Américains se divertissent, au lieu de gagner de l'argent aux machines à sous, on s'est mis à gagner des chewing-gums. Les machines à sous sont devenues des machines à chewing-gums sous l'impulsion du fabricant "industry novelty company" et les fruits qui s'alignaient signifiaient en fait la saveur de votre chewing-gum gagné. Le mot "Bar" qui est encore inscrit sur certaines machines à sous, signifiait le jackpot, le paquet de chewing-gums en entier. Depuis, l'argent a remplacé la gomme à mâcher, mais la tradition est restée...

