Pourquoi vous ne trouvez pas de journaux depuis plusieurs semaines ?

publié le 12/06/2020 à 13:35

Les grands quotidiens nationaux ne sont plus distribués depuis plus d'un mois et les linéaires des marchands de journaux vides. Le secteur, déjà fragilisé par les grèves successives, les manifestations et maintenant la crise sanitaire, est aux abois.

Le sort de Presstalis, en cessation de paiement depuis le 20 avril 2020, a été fixé à la mi-mai par le tribunal de Commerce de Paris. Le siège parisien du principal de distributeur de presse en France a été placé en redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité des SAD (Société d'Agences et de Diffusions) a été actée. Au total, ce sont deux filiales de Presstalis, employant 512 salariés qui ont été liquidées.

Le président du groupe espère que la nouvelle structure sera "opérationnelle début juillet" a-t-il a indiqué mercredi lors de l'audition à l'Assemblée nationale. "Plus agile, apurée des dettes du passé, cette structure sera aussi plus transparente pour les éditeurs comme pour les pouvoirs publics". L'État devrait d'ailleurs participer au démarrage de la nouvelle société à hauteur de plusieurs millions d'euros.

En attendant, un plan fonctionne sur le territoire "à l'exception de Lyon, Marseille et Toulon", comme le précise France 3 Provence des grèves empêchant la reprise d'activité. Selon le PDG du groupe, Cédric Dugardin "au plus fort de la crise, les points de vente fermés représentaient 19% du chiffre d'affaire de Presstalis".

Un malaise plus profond

Les distributeurs ne sont évidemment pas épargnés, les kiosques, déjà impactés par les manifestations et la crise sanitaires sont à bout de souffle. Sans quotidien national et magazines nationaux, ils ont perdu jusqu'à 90% de leur chiffre d'affaires.

La presse écrite, en déclin depuis l'apparition successive de nouveaux moyens de communication, n'a pas su s'adapter suffisamment rapidement comme décrit par Le Monde