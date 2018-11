Les sirènes d'alerte du premier mercredi du mois vont changer d'heure

publié le 07/11/2018 à 03:35

Les sirènes ne sonneront plus forcément à midi pile pendant quelque temps. À partir de ce mercredi 7 novembre, les sirènes d'alerte, qui sont mises en route chaque premier mercredi du mois, vont changer d'heure, rapporte Franceinfo. Elles seront désormais entendues à 11h45 dans le nord de la France, à midi dans le centre et à 12h15 dans le Sud. Ces nouveaux horaires sont mis en place pour une durée indéterminée.



Ce changement d'heure est dû à un changement de logiciel. Selon les informations de Franceinfo, le ministère de l'Intérieur aurait décidé de séparer la sonnerie en trois zones au cas où ce nouveau dispositif ne puisse pas déclencher les 2.000 sirènes au même instant. Certaines préfectures et mairies ont choisi de prévenir leurs habitants. Les sirènes des sites militaires, les sirènes communales et les Seveso (le dispositif en cas de risque industriel au niveau européen) ne sont pas concernées.

Ces essais mensuels du système d'alerte et d'information des populations (SAIP), sont d'une durée d'une minute et 41 secondes. Les véritables alertes, qui peuvent être déclenchées pour un risque naturel ou technologique, sont composées de trois séquences d'une même durée, séparées par un intervalle de 5 secondes.