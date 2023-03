Pourquoi les vaches sont-elles sacrées en Inde ?

Depuis presque mille ans avant Jésus-Christ, la vache est sacrée en Inde. Gandhi l’appelait même "La mère vache". Attention, ici, on ne parle pas de n’importe quelle vache, mais bien sa version indienne, aussi appelée brahmane. Elle est reconnaissable par la bosse qu’elle a au-dessus de son garrot, héritage du zébu dont elle est la descendante.

Cette adoration bovine vient du fait que les premiers habitants de l’Inde furent des pasteurs élevant des troupeaux, la vache était donc très précieuse pour eux. Voilà pourquoi, dans la religion hindouiste, on en a fait le symbole de la non-violence et de la bienveillance. On l’associe d’ailleurs à plusieurs divinités essentielles dont Krishna et Shiva qu’elle accompagnait, car elle fournit cinq choses sacrées…

Le lait et ses dérivés, le lait fermenté ainsi que le beurre. Mais aussi la bouse, qui, une fois séchée, sert de combustible, et l’urine, aux vertus médicinales pour les Hindous. D’ailleurs, on considère que le mélange de ces cinq éléments purifie l’âme et le corps. C’est pour cette raison qu’en Inde, pas touche à la vache, la laitière, qu’on appelle d’ailleurs aussi "aghnya" qui signifie "celle qu’on ne tue pas".

On ne la mange pas en Inde, il est interdit de la frapper, de l’insulter, on doit la laisser faire ce qu’elle veut. Y compris causer des bouchons quand elle se balade en liberté sur les routes et même les autoroutes !

Aujourd’hui, quand on en croise une, on la touche avant de mettre la main sur son front, cela porte bonheur. Par ailleurs, si nos vaches font "meuh", en Inde, elles font "mâ", ce qui dans différents dialectes du pays signifie "maman". La fameuse Mère Vache de Gandhi. Cette vénération va si loin qu’un historien de New Delhi qui avait démontré qu’à une époque reculée, on mangeait de la vache en Inde, a reçu des menaces de mort ! Mais en Auvergne, aussi, on vénère la vache, la preuve le groupe Wazoo et sa chanson dédiée à Ovalie, l’égérie du salon de l’Agriculture !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info