Pourquoi les compagnies aériennes rallongent-elles leur temps de vol ?

publié le 28/08/2018 à 04:47

Les compagnies aériennes mentent-elles sur leur temps de vol ? C'est ce qu'affirme la nouvelle enquête de Which?, une association britannique de consommateurs. L'organisation s'est penchée sur 125 vols proposés par Ryanair, British Airways, Virgin Atlantic et Easyjet, comparant leur temps de trajet en 2009 et en 2017. Résultat : 61% d'entre eux sont plus longs, rapporte Le Point.



Ainsi, un vol entre l'aéroport londonien de Heathrow et celui de Newark, dans le New Jersey, prend aujourd'hui 35 minutes de plus. Même constat pour les courtes distances : le trajet entre Londres et Berlin s'est, en moyenne, rallongé de 10 minutes. Alors que les avions sont de plus en plus performants, ces délais interpellent.

Selon l'étude, ces nouveaux temps de vol permettraient aux compagnies aériennes d'améliorer leur ponctualité. "Les compagnies aériennes bricolent régulièrement les horaires de vol prévus pour se donner une marge de manœuvre”, a expliqué Keith Mason, professeur de gestion du transport aérien à l'université de Cranfield à Which?. Et ce même si l'embarquement est en retard.

Une ponctualité de façade

La ponctualité est souvent un critère déterminant pour comparer les différentes compagnies aériennes. Un phénomène qui donne lieu à des abus. L'an dernier, Hong Kong Airlines s'est distinguée avec 94,8% de ses vols arrivant à l'heure. Un record expliqué par des temps de vol rallongés artificiellement. Une manœuvre qu'assume le vice-président de la compagnie : "la ponctualité était un problème, alors nous sommes accordés plus de temps".



Bien que certaines compagnies épinglées par Which? expliquent que ces nouveaux temps de vol permettraient de consommer moins de carburant, cette technique présente un avantage insoupçonné. Elle permettrait notamment de contourner la réglementation européenne, qui garantit une compensation sous conditions en cas de retard.