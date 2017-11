Level, la compagnie low-cost long courrier, arrive à Paris

publié le 29/11/2017 à 07:27

Ce n'est pas une petite pointure. La compagnie aérienne Level va s'installer à Orly et ne cache pas son ambition : s'imposer sur le marché des liaisons longues distances à petits prix au départ de Paris. Exemples d'offres : un Paris-New York pour 129 euros, Montréal, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France à 99 euros. En réalité, ce sera un peu plus cher : il faudra quand même payer son sandwich et sa boisson. Mais le signal est clair : les grandes compagnies, qui ont perdu la bataille du ciel européen au profit de Ryanair et d'EasyJet, n'ont pas envie de se faire laminer par de nouveaux outsiders, comme Norvegian, XL Airways ou French Blue, sur le marché des grands voyages.



Cela devrait donc secouer des ailes au départ de Paris, au grand bénéfice des consommateurs. Les chances de cette offensive sont sérieuses. Level s'installe à Orly, adossé à British Airways-Iberia, le groupe aérien traditionnel le plus rentable d'Europe.