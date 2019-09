Pourquoi le Fonds Monétaire international s'intéresse-t-il aux baleines ?

publié le 19/09/2019 à 05:04

Pourquoi les économistes du FMI s'intéressent-ils aux baleines ? Parce qu'elles sont un enjeu financier. Le monde de la finance a pris conscience du rôle économique des espèces. Cette étude du Fonds Monétaire international chiffre l'impact des cétacés sur le climat et estime que les baleines rapportent à l'économie mondiale 1.000 milliards de dollars par an.

Elles sont précieuses, d'abord parce qu'elles piègent le carbone dans les océans. Quand elles mangent du plancton ou du krill, elles retiennent dans leur corps du carbone. Une seule baleine a dans son organisme 33 tonnes de carbone. Ensuite quand elle meurt, elle tombe au fond de l'eau et entraîne avec elle ce carbone.

La baleine va se décomposer mais le carbone restera piégé sous l'eau pendant des milliers d'années. Des chercheurs américains de l'université du Maine ont calculé que si on restaurait toutes les populations de baleines, si on les protégeait mieux, cela permettrait de capter autant de carbone qu'une foret de 110.000 hectares, soit quatre fois celle de Fontainebleau.

Un impact sur la pêche

Ensuite les baleines contribuent aussi à développer le plancton dans les océans. Quand elles font leur besoins, le plancton mange leurs déjections. Les quantité sont énormes et cela a un impact sur la croissance du plancton, qui est la base de la chaîne alimentaire des poissons.

Plus il y en a, plus les espèces sont en bonne santé, plus les pécheurs peuvent pécher. Le plancton qui aussi tous les jours produit de l'oxygène, autant que les forêts. Voilà pourquoi le baleines ont une valeur. Les sauver conclue cette étude du Fonds Monétaire International, c'est sauver la planète.