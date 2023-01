Pourquoi la ville de Pantin va changer de nom en 2023 ?

Cette annonce a fait le buzz sur internet. À l'occasion de ses vœux diffusés sur les réseaux sociaux, Bertrand Kern a déclaré que la ville de Pantin sera rebaptisée "Pantine" en 2023 pour "l'égalité entre les femmes et les hommes." Le maire socialiste n'a pas souhaité faire de l'humour.

Ici, cette initiative a pour objectif d'interpeller. "Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes, qui n'est pas encore parfaite, même s'il y a eu des améliorations ces dernières années", a-t-il détaillé dans sa vidéo, en y incluant "la lutte contre les violences faites aux femmes".

Concrètement, cet engagement va rester symbolique. Sur son site internet, la mairie a reconnu qu' "ajouter la lettre 'E' au nom de la ville peut paraître anecdotique, mais ce petit ''e'' accroche le regard, questionne, interpelle". Ainsi, il n'y aura pas de nouveaux panneaux d'entrées de ville ni de modification dans les courriers officiels. Le seul changement concernera les lettres géantes formant le nom "Pantin", positionnées place de la Pointe, le long du canal de l'Ourcq. En 2023, les passants verront bel et bien un "E" supplémentaire.

Réactions mitigées

Du côté des habitantes, cette mesure a laissé perplexe. "Je ne pensais pas à cet acte-là en premier pour faire bouger les choses, mais pourquoi pas. Si le maire a eu une idée folle en buvant sa petite coupe de champagne le 31 décembre, pourquoi pas". Pour Adèle, une jeune maman : "Pouvoir se promener dans les rues de la ville en étant une femme sans avoir aucun problème, une égalité des salaires, des congés maternité plus longs, je pense que c'est un peu plus urgent que de rebaptiser les villes pendant un an."

Parmi l'opposition municipale, l'idée n'est pas non plus passée. Geoffrey Carvalhinho, élu de la ville et conseiller régional d'Ile-de-France, a dénoncé sur Twitter une décision qui "n'a pas été votée en conseil municipal".

