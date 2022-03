Dans un rapport, Oxfam juge le quinquennat Macron "insuffisant" sur l'égalité femmes-hommes

"Nous prenons acte d'un certain nombre d'efforts, mais le système reste profondément sexiste", a déclaré devant la presse Sandra Lhote-Fernandes, autrice du bilan "Égalité femmes-hommes : grande cause, petit bilan" pour Oxfam France.

Oxfam France et cinq autres associations ont dénoncé ce jeudi dans un rapport le bilan "insuffisant" du quinquennat Macron dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, qui avait été érigée en "grande cause du quinquennat".

Pour en arriver à de telles conclusions, les associations se sont basés sur cinq indicateurs : budget et présence des femmes en politique, lutte contre les violences, lutte contre les inégalités au travail, droits sexuels et reproductifs et diplomatie féministe.

Et la conclusion est sans appel. Le bilan "frôle le passable pour les droits sexuels" mais "les avancées sont dues à la mobilisation des parlementaires", a estimé Lucie Daniel, chargée de plaidoyer pour l'association Équipop, concernant le prolongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines ou l'ouverture de la PMA aux femmes seules et en couple homosexuel.

La gestion du cas Nicolas Hulot pointée du doigt

Les associations regrettent en outre des "faux pas" en communication du gouvernement, visant principalement les propos tenus par Emmanuel Macron suite aux révélations faites sur Nicolas Hulot. "Ces erreurs nous laissent demander si le gouvernement a réellement pris en compte les aspirations de la société sur les violences faites aux femmes", a regretté Lucie Daniel.

Les six associations regrettent aussi que le débat sur les inégalités femmes-hommes soient "les grandes absentes des débats à la présidentielle". Pour cela, l'autrice du rapport pour Oxfam a annoncé envoyer le bilan et "un plan d'urgence" en dix mesures au gouvernement et aux candidats à l'Élysée. Un programme estimé à 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences conjugales, pour allonger la part obligatoire du congé paternité et de lutter contre l'industrie pornographique.

