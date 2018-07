publié le 30/12/2016 à 08:21

Il y avait jusqu'à présent un flou juridique autour de la fessée. Mais les députés viennent de voter l'article 68 du projet de loi "Égalité et Citoyenneté", qui interdit tout type de châtiments corporels (fessée ou gifle) infligés à un enfant. Le texte vise à réduire les violences envers les enfants en ajoutant au code civil "l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles". Cela comprend, selon l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, tous les actes de violences, verbale, psychologique et physique.



"Quand le législateur introduit ces précisions, cela pose deux questions. D'abord, les châtiments corporels font-ils partie de l'autorité parentale ? Ensuite, pourquoi les adultes, dans leur grande majorité, sont-ils aussi passionnés par cette question ?", selon le pédopsychiatre Daniel Marcelli. "Quand on aura répondu à ces deux questions, le problème sera très important de voir comment on peut aider les jeunes parents à utiliser cette nouvelle autorité parentale", ajoute-t-il.

Reste que 85% des parents ont recours aujourd'hui à la fessée. "Est-ce que la fessée est l'expression de l'autorité parentale ?", interroge Daniel Marcelli. "Non, la fessée est l'expression d'un pouvoir par la force d'un plus fort sur un plus faible. Or le pouvoir et la force, ce n'est précisément pas l'autorité", affirme-t-il. À ses yeux, "la claque ou la fessée, c'est un échec de l'expression de l'autorité parentale". Pour Daniel Marcelli, la fessée est "un moyen de soumission et non d'éducation".

