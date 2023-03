Pourquoi depuis 1992, la journée de la femme ne concerne plus la Formule 1 ?

Ce mercredi 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. Mais pourquoi depuis 1992, cette journée ne concerne plus la Formule 1 dont la saison a débuté ce dimanche ? La réponse est simple : c’est parce que c’est en 1992 qu’a eu lieu le dernier Grand Prix auquel une femme pilote a participé. Car, figurez-vous, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on voit les grilles de départ, que la Formule 1 est un sport mixte où femmes et hommes participent aux mêmes compétitions. Comme en voile par exemple !

Mais comment expliquer l’absence des femmes dans cette discipline ? Pour des raisons aussi fallacieuses que phallocrates. Les anti-femmes en F1 avancent par exemple qu’elles sont physiquement incapables d’encaisser les accélérations d’une Formule 1 qui peuvent monter jusqu’à 4 g. Or, il y a des femmes pilotes de chasse qui, elles, supportent très bien des accélérations jusqu’à 9 g ! Cet argument ne tient donc pas la route.

Lella Lombardi dans l'histoire

Dans l’histoire de la F1, il y a seulement eu cinq femmes pilotes, et uniquement deux ont réussi les qualifications permettant d’accéder à la course. Parmi elles, la pionnière, l’Italienne Maria Teresa de Philippis, 10ᵉ du Grand Prix de Belgique en 1958. Mais c’est sa compatriote Lella Lombardi, à ce jour, la meilleure pilote femme de toute l’histoire de la Formule 1. C’est-à-dire en 72 ans !

Cette femme était une fille de boucher née en 1941 et qui, à 13 ans, conduisait déjà la camionnette de papa. Surnommée plus tard "la tigresse de Turin", elle veut devenir pilote. Après être passée par le karting puis des Formules inférieures où elle brille, elle finit par décrocher à la force du poignet une chance en Formule 1. On est en 1974 et Lella participa au Grand Prix d’Angleterre avec le numéro 208. Numéro étrange, mais c’est parce que c’est la longueur d’onde de son sponsor : Radio Luxembourg !

Elle va ensuite réussir à prendre 12 fois le départ d’un Grand Prix. Avec en 1975 au Grand Prix d’Espagne une sixième place qui lui rapporte un ½ point, car suite à un violent accident, la course est interrompue et la distance parcourue insuffisante pour obtenir l’ensemble des points. Ce qui fait de Lella Lombardi, à ce jour, la seule femme à avoir marqué des points de toute l’histoire de la Formule 1. C’est-à-dire en 72 ans !

