Pourim : à quoi correspond cette fête du judaïsme ?

publié le 10/03/2020 à 06:20

Ce 14 du mois hébraïque de Adar, qui équivaut au mardi 10 mars, est jour de fête pour tous les juifs. Selon la coutume, Pourim a commencé la veille au coucher du soleil et se poursuivra jusqu'au même moment de la journée ce soir. À cette occasion, les juifs sont invités à faire un grand repas festif, et les enfants se déguisent. Il est aussi prescrit de faire des dons d'argent à des pauvres, et d'échanger de la nourriture.

À l'occasion de Pourim, le livre d'Esther est lu lors de la prière. C'est en effet cette partie de la Bible qui raconte l'événement célébré par cette fête. Au IVe siècle, les juifs étaient sujets de l'Empire perse. Le roi Assuréus a épousé Esther, une jeune juive qui a caché son origine. Or, le ministre de l'Empire Haman a fait promulguer un décret royal ordonnant l'extermination des juifs.

La reine Esther, après avoir prescrit trois jours de jeûne, révéla son identité juive à son époux lors d'un festin en vue de sauver son peuple. Un nouveau décret fut promulgué qui donnait le droit aux juifs de se défendre contre leurs agresseurs. Ils vainquirent, et fêtèrent leur victoire le lendemain, le 14 Adar. C'est ce que les juifs commémorent dans la joie à Pourim depuis lors.