Pour les enfants malades, ils vont traverser l'Atlantique à la rame

publié le 07/12/2018 à 22:38

Nicolas Saint-Bris et Guillaume Barrage se lancent mercredi 12 décembre dans un immense défi. Ces deux copains trentenaires s'élancent dans la plus difficile des courses extrêmes à la rame : le Talisker Challenge. Ils vont traverser l'Atlantique et ses caprices à la rame sur 4.800 km.



"C'est un défi de plus de 50 jours sur l'océan, en complète autonomie", expliquent les deux hommes qui préparent cette aventure depuis plus de trois ans.

Si ce projet est tout d'abord né de l'envie de dépassement pour Nicolas et Guillaume, c'est finalement tout autre chose qui les anime également aujourd'hui. "Il nous paraissait évident de faire quelque chose pour une œuvre de bienfaisance. Nous avons eu la chance de croiser le chemin de l'association l'École à l'hôpital et ça fait maintenant pleinement partie du pourquoi de cette aventure", précise Guillaume Barrage.