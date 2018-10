et Léa Stassinet

publié le 28/10/2018 à 08:51

La pollution aux hydrocarbures qui a atteint vendredi le Parc national des Calanques, dans les Bouches-du-Rhône, est "d'ampleur limitée pour l'instant", et aucune nouvelle trace n'a été repérée samedi. Invité sur RTL ce dimanche 28 octobre, le président du Parc l'a confirmé : "Cette pollution est moins conséquente qu'envisagée". Ce dernier souligne également la "vigilance maximale des services de l'État" ainsi que son "action renforcée".



Pas moins de "200 kilos de déchets ont été ramassés en mer", poursuit-il, rappelant que la surveillance "continue" notamment grâce à des "moyens aériens et nautiques". Pour le moment, "on arrive à anticiper le fait que cette nappe ne vienne pas toucher les côtes, difficiles à nettoyer", prévient Didier Réault.

Le président du Parc national des Calanques compte également sur Dame nature pour éviter la propagation de cette nappe. "Il faut que la nature nous aide. La météo nous est favorable dimanche et lundi, les vents emmènent la pollution au large. Par contre, à partir de mardi, le vent risque de nous la ramener sur la terre", s'inquiète-t-il.