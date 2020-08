Île-de-France : un pic de pollution à l'ozone attendu demain vendredi 31 juillet

publié le 30/07/2020 à 17:20

L'association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France tire la sonnette d'alarme. "Du fait des conditions estivales observées avec des températures approchant les 40°C en IDF, les concentrations en ozone augmentent encore et risquent de dépasser le seuil d'information et de recommandation", prévient Airparif.

Ainsi, en plus de classer la journée orange (comme ce jeudi 30 juillet), Airparif déclenche le seuil d'information pour la pollution à l'ozone. Les concentrations maximales de ce polluant dans l'air attendues sont comprises entre 170 µg/m³ et 200 µg/m³ . Le seuil du niveau d'information est fixé à 180 µg/m³. Le niveau d'alerte est lui fixé à 240 µg/m³.



Il s'agit d'"un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions", explique l'association sur son site.

Le seuil d'information pour la pollution à l'ozone dépassée ce vendredi 31 juillet Crédit : Airparif