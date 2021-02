publié le 23/02/2021 à 16:29

Le premier versement a eu lieu début février. Plus de 400.000 demandeurs d'emplois ont reçu une aide pour les mois de novembre et de décembre. Mais des primes ont été versées en trop pour 40.000 personnes.

Ils ont perçu tout ou partie des primes de pôle emploi selon la CFDT. Des erreurs qui vont de quelques euros à 900 euros par mois pour des demandeurs d'emploi qui étaient un peu au-dessus des critères, sans forcément rouler sur l'or non plus.

Pour les syndicats Force Ouvrière et CFDT, vu la période de crise, vu les tensions sur l'emploi, il est indispensable de ne pas reprendre des sommes versées à tort par l'administration. Pascal Nezan est secrétaire national de la fédération CFDT protection sociale, travail, emploi : "On trouve que c'est indécent de réclamer cette prime. Les accueils sont difficiles parfois, et cette prime si elle devait être réclamée au niveau des demandeurs d'emploi qui n'ont rien demandé, ça pourrait encore amplifier les accueils difficiles et on veut absolument éviter tout cela."

Les syndicats en appellent au ministère du Travail et à la direction générale de Pôle Emploi en expliquant que dans un budget global d'1,2 milliards d'euros, les trop perçus ne représentent quasiment rien. En revanche, à l'échelle d'un demandeur d'emploi, retirer 900 euros d'aide, c'est potentiellement très dur.