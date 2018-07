publié le 25/07/2018 à 06:54

"Ne construisez pas de forteresses, construisez des voies ferrées". On prête ce mot d’ordre au chef d'état-major des armées allemandes Helmut Von Moltke, en 1906. Et pour cause : à l'apogée de la Révolution industrielle en Europe, le rail sera l'allié de l’empire allemand.



"Ils ont fait la Première Guerre mondiale avec le train, et ils ont utilisé toutes les possibilités du chemin de fer. À la fin du conflit, ils employaient plus de 500.000 personnes pour le service du chemin de fer", raconte Arsène Felten, cheminot et membre de l'Académie de Moselle.

Le joyau sur cette couronne, c'est la gare de Metz de 1908. Celle qui a été désignée "plus belle gare de France" en 2017 est le fruit de la volonté même de l'empereur Guillaume II. Constellé de sculptures et de vitraux, ce château improbable, façade civile de la puissance industrielle et militaire allemande, est aussi une merveille de modernité, jusqu'à aujourd'hui.

Metz est le terminus de la Kanonenbahn, la "voie des canons", qui va directement à Berlin en 805 kilomètres. Durant tout le conflit, les Allemands ont déplacé des quantités ahurissantes d'hommes et de matériels à travers toute l'Europe en train, souvent entre le front russe et le front de l'Ouest.