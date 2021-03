publié le 29/03/2021 à 09:54

"Je souhaite vous présenter mes plus sincères excuses". Dans un tweet publié lundi 29 mars, Pierre Ménès a tenu à demander pardon à ses consœurs Isabelle Moreau, Marie Portolano et Francesca Antoniotti. Depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste (Canal+), plusieurs témoignages et séquences télévisées ont mis en lumière le comportement sexiste du journaliste sportif.

Agressions sexuelles, remarques misogynes... Dans des scènes censurées du documentaire, Pierre Ménès a d'abord réagi en blâmant "la société" pour ces accusations s'inscrivant dans la lignée du mouvement #MeToo. Dans son dernier message il assure qu'il "écoute" et "respecte cette parole libérée".

"Je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement", poursuit-il. "J'ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l'intention de le faire directement ou indirectement."

Le comportement de Pierre Ménès lui a valu la fin de son partenariat avec l'entreprise de jeux vidéo EA Sports. De son côté, Marie Portolano, réalisatrice du documentaire insiste : il ne faut pas "réduire ce combat et cette parole à un seul homme" mais dénoncer le système dans son ensemble.