Pénurie : avez-vous réalisé des stocks de beurre ?

publié le 31/10/2017

La "crainte de la pénurie créée la pénurie", a souligné ce matin le ministre de l'Agriculture Stephane Travert, en admettant que le manque de beurre constaté dans certains supermarchés relève d'abord d'un bras de fer entre industriels et distribution, alimenté par des achats de précaution des consommateurs.



Pour sortir du conflit commercial qui oppose la distribution et les industriels sur le prix du beurre, le ministre, interrogé sur RTL ce matin, suggère de s'en remettre à "l'esprit des états généraux de l'alimentation" (Egalim) en cours depuis juillet, et consacrés précisément au "juste prix" qui doit être payé par chaque maillon de la chaîne alimentaire.



"C'est une situation inédite, il y a une forme de blocage entre les transformateurs et les distributeurs" a-t-il reconnu, "je ne peux être que contre cette guerre des prix". "Il n'y a pas de pénurie à proprement parler" a-t-il dit.



Le cabinet Nielsen, spécialisé dans les études de consommation, a montré samedi dans une étude comment la "pénurie" de beurre évoquée depuis la rentrée par les boulangers puis par les médias, était amplifiée par des achats de précaution de consommateurs: les ruptures de stocks constatées en grande surface sont dûes "à une forte hausse de la demande qui a atteint +19% en volume durant la semaine du 16 au 22 octobre, par rapport à la même semaine de 2016" selon le cabinet.



En fin de semaine dernière, les producteurs laitiers, avaient pour leur part dénoncé "l'intox" de la "pénurie", en soulignant qu'il n'y avait pas de pénurie de lait et en pointant du doigt la responsabilité de la grande distribution qui ne veut pas payer le "juste prix", tandis que les industriels préfèrent exporter leur beurre plutôt que de le vendre à la grande distribution française.



"La crainte de la pénurie crée la pénurie. Beaucoup de consommateurs ont acheté du beurre en supplément par rapport à leur habitude de consommation et le stockent. Le beurre au congélateur ce n'est pas forcément meilleur" a souligné le ministre.



Après avoir cité "Super U", le ministre a dit avoir reçu un mail de la part de l'enseigne Auchan "qui a fait savoir qu'ils acceptaient ces augmentations" de tarif sur le beurre . "C'est plutôt de bonne augure" a-t-il dit.



Le bras de fer commercial sur le beurre, est "un test grandeur nature" pour les Etats généraux de l'alimentation en cours, a ajouté Stéphane Travert.

