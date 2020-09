publié le 16/09/2020 à 19:00

On le connaissait avocat, il est aussi maire du XVIe arrondissement de Paris et romancier. Francis Szpiner publie Une affaire si facile, et était l’invité de RTL ce mercredi 16 septembre. Il confie adorer son métier d’avocat, "qui permet de vivre 1.000 vies". "Je ne m’en lasse pas", assure-t-il. Il explique qu’un avocat pénaliste, comme lui, doit apprendre l’échec, parce que "c’est plus souvent le lot quand nous défendons des gens qui ont rompu le contrat social d’une manière extrêmement violente".

"L’échec suprême" dans son métier est la condamnation à mort, une sentence abolie en France, mais à laquelle 55% des Français se sont dits favorables dans un sondage récent. "J’ai toujours été abolitionniste et je le reste", clame Me Francis Szpiner. "Je comprends la colère, je comprends la haine qui peut animer quelqu’un qui vient de perdre un être cher", explique-t-il. Mais "ce n’est pas la justice".

S’il comprend le désir de vengeance d’un père dont on a tué l’enfant, il ne comprend pas comment "une société, des années après, à froid se réunisse et dise : ‘On va exécuter quelqu’un’". "Je pense qu’une société, son orgueil, sa fierté, c’est justement de refuser la barbarie, et de mettre la vie au-dessus de tout", argumente Me Szpiner. Et cela vaut aussi pour la vie des criminels.