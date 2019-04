publié le 13/04/2019 à 07:00

"Beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour". C'est le slogan de "Colosse aux pieds d'argile" qui veut notamment prévenir et sensibiliser aux risques de pédocriminalité. RTL a suivi Sébastien Boueilh, le fondateur de cette association, lors d'une intervention au club omnisports de Carbon-Blanc, à côté de Bordeaux.



"On va commencer par parler des parties intimes. Qu'est ce qu'on appelle les parties intimes ?". C'est toujours comme ça que commencent les interventions de Sébastien Boueilh. Bien évidemment, le discours et les mots sont adaptés à la tranche d'âge des personnes qu'il a en face de lui. Cet après-midi là, les enfants du premier groupe avaient entre 6 et 9 ans.

Le but pour Sébastien Boueilh est d'expliquer aux enfants qu'à partir du moment où ils sont autonomes, qu'ils peuvent s'habiller seul, se laver seul, personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes (fesses, sexe, poitrine, bouche, intérieur des cuisses, oreilles), même les parents. "Pourquoi je vous dis ça ?, lance-t-il aux enfants. Parce que moi quand j'avais 11 ans et demi jusqu'à mes 16 ans, il y a un vilain monsieur qui m'a justement touché les parties intimes. Et ça c'est interdit".

Violé pendant six ans par le mari de sa cousine

C'est parce qu'il a été violé chaque vendredi soir pendant six ans par le mari de sa cousine, qui le ramenait de l'entraînement de rugby avant de prendre l'apéro avec ses parents comme si de rien n'était, que Sébastien Boueilh a créé cette association. Parce que pendant 18 ans, il est resté avec son secret et a bousillé sa vie, comme il le raconte. L'alcool, la violence, les jeux d'argent. Il n'était qu'excès, jusqu'au jour où il s'est rendu compte avec ses copains de beuverie, Mathieu et Frédéric, que tous les trois avaient été abusés par le même homme.



S'il multiplie ses actions, c'est pour apprendre aux enfants à se défendre par rapport à ces prédateurs et surtout à parler. "On n'est pas coupable, on est victime. La honte doit changer de camp". Car la qualité numéro un d'un prédateur c'est l'abus de confiance. Dans 94% des cas, il fait partie de l'entourage proche.

165.000 enfants victimes chaque année

Parmi les autres thèmes abordés dans ces conférences, il y a le harcèlement moral, le bizutage et puis le danger des réseaux sociaux. Les Snapchat, Instagram, TikTok, Fortnite... peuvent être des nids à prédateur.



La force de Sébastien Boueilh s'est de sentir quand un enfant est victime mais aussi de repérer les prédateurs. À l'issue de ces interventions, il propose d'ailleurs à ceux qui le veulent, qui ont un secret difficile à porter, de venir lui parler en tête-à-tête. Et quelquefois les témoignages sont édifiants.



Si, c'est le cas, il réalise une fiche qu'il transmet aux autorités compétentes. Il faut savoir qu'en France, 165.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. En Europe c'est un enfant sur cinq. 10% des pédophiles sont des femmes. Sur le site internet de "Colosse aux pieds d'argile" vous retrouverez tous les numéros de téléphones nécessaires mais aussi des quiz à faire avec vos enfants et adolescents pour les sensibiliser au sujet.