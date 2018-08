publié le 24/08/2018 à 09:17

L'archipel des Glénans est formé par 11 îles et plusieurs îlots au large de la Bretagne, à une quinzaine de kilomètres des côtes du Finistère-Sud. L'archipel est surnommé les caraïbes bretonnes pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines.



"Fort Cigogne est placé au centre de l'archipel, sur un petit îlot. C'est un fort militaire édifié en 1750", explique Laurent le Saec, responsable des bâtiments à la mairie de Fouesnant, qui est la commune de rattachement de la bâtisse. Fort-Cigogne a été érigé pour faire face aux corsaires anglais et protéger les pêcheurs et les marchands.

Classé monument historique en 2009, Fort-Cigogne a été occupé par le couple Vianney, qui a fondé l'école de voile des Glénans après la Seconde Guerre mondiale. L'endroit a accueilli des anciens résistants passés par les camps de concentration. Aujourd'hui, Fort-Cigogne s'est lancé dans un chantier de 3,6 millions pour rendre étanche la dalle supérieure du bâtiment.

