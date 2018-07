"Pass santé jeunes" : 10 séances gratuites chez le psy pour les adolescents

publié le 30/11/2016 à 18:03

Les jeunes français sont en souffrance et le gouvernement souhaite y répondre. François Hollande a annoncé mardi 29 novembre un "Plan bien être et santé des jeunes" censé notamment mieux repérer le mal-être des plus jeunes et faciliter leur prise en charge.



Car, selon les données présentées au président de la République, 10% des jeunes âgés de 11 à 21 ans se plaignent de souffrances psychologiques, d'anxiété ou de solitude. De même, un adolescent sur dix traverse un épisode dépressif entre 16 et 25 ans. Et au collège, seulement 30% des élèves déclarent être satisfaits de leur vie scolaire. Des "phénomènes" qui "connaissent une hausse préoccupante", a souligné François Hollande, relevant que ces proportions de souffrance chez les jeunes sont parmi les plus élevées dans les pays de l'OCDE.

C'est donc à partir de ce constat qu'une batterie de mesures a été annoncée dont un "Pass santé jeunes" qui offrira la possibilité aux jeunes de 11 à 21 ans de bénéficier de dix séances gratuites chez un psychologue et ce, dès 2017. Cette mesure va faire l'objet d'une expérimentation pendant trois ans. Pour les jeunes de moins de 15 ans, l'accès à ces consultations se fera par le biais des parents.

L'idée est de concrétiser un droit universel d'accès des jeunes à la santé Rose Marie-Moro, pédopsychiatre et auteure du rapport remis à François Hollande Partager la citation





Le "Plan bien être et santé des jeunes" de Hollande s'appuie sur les recommandations d'un rapport réalisé par la pédopsychiatre Rose Marie-Moro et l'inspecteur d'académie Jean-Louis Brison. "L'idée est de concrétiser un droit universel d'accès des jeunes à la santé", indique la pédopsychiatre qui rappelle que l'adolescence est une "période de transition et de grande vulnérabilité".

Le tacle de Hollande à Fillon sur les fonctionnaires

Si François Fillon a pour ambition de supprimer 500.000 emplois publics s'il est élu en 2017, François Hollande en profité pour tacler son probable futur adversaire. Le président de la République a de nouveau fait l'éloge de la fonction publique : "Avoir, dans cette période, des fonctionnaires qui peuvent être des psychologues, des médecins scolaires, des assistants ou des assistantes sociales, ce n'est pas une charge, c'est un investissement pour l'avenir".