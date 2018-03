publié le 30/11/2016 à 15:52

Après un week-end d'hystérie collective, les sourires étaient crispés au Conseil des ministres qui avait lieu ce mercredi 30 novembre. Pendant que la candidature de François Hollande est toujours en pointillé et que celle de Manuel Valls ne semble pas totalement réglée, la réunion entre les deux hommes qui a précédé le Conseil était pleine de non-dit.





Pendant ces trente minutes de tête-à-tête, ils n'ont officiellement fait qu'évoquer l'actualité et l'ordre du jour du Conseil des ministres. Manuel Valls et François Hollande soignent même les apparences : poignée de mains et grands sourires sur le perron de l'Élysée à l'issue de l'entretien. Derrière la mise en scène, la guerre des nerfs continue et rien n'est réglé. Le seul scénario qui a été écarté publiquement, c'est celui d'un duel entre le Président et le Premier ministre au sein d'une primaire. Pour le reste, tout est gelé dans l'attente de la décision du chef de l'État.

"Il est indestructible"

"L'ambiance est pourrie, il faut que ça cesse", nous a confié un membre du gouvernement. François Hollande a donc entendu le ras-le-bol de ses ministres et leur a répondu. "L'État, quelles que soient les périodes, quels que soient les moments, doit être dirigé. C'est le cas. Il a rappelé que tout le monde devait être à son poste. Le Premier ministre a repris derrière en indiquant que l'État était dirigé en cohésion et en cohérence", a confirmé le porte-parole Stéphane Le Foll, en sortie du Conseil des ministres.

Face à ses ministres, François Hollande a également déclaré : "Je sais que l'échéance électorale approche, je sais que vous attendez ma décision. Mais vous êtes ici dans une instance gouvernementale. Je vous demande d'être unis". Le chef de l'État serait donc imperméable à la pression, c'est le message qu'il a voulu faire passer ce matin. "Il est indestructible", renchérit un conseiller. Indestructible, peut-être, mais surtout indécis. Plusieurs de ses proches ne supportent toutefois plus d'attendre la fumée blanche.