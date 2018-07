publié le 27/12/2016 à 16:23

"Pas de Noir" et "nationalité française obligatoire". Il s’agit des critères de sélection des futurs locataires, indiqués sur l’annonce d’un logement, géré par Laforêt. Épinglée sur Twitter, l’agence remet la faute sur la propriétaire et sur la naïveté d’une agent, qui ne ferait désormais plus partie de l’entreprise.



L’affaire commence au mois de novembre. Mustafa, 27 ans, cherche à louer un appartement et se rend à une visite sur Levallois-Perret. Le consultant en digital raconte au micro de RTL que c’est à ce moment qu’il découvre la fiche technique de l’appartement. Sur celle-ci, il voit que la sélection des locataires est très spécifique. Dans les commentaires, il est en effet écrit "pas de noir" et "nationalité française obligatoire". "Le fait que ça soit écrit, j’étais très très surpris, même choqué", raconte Mustafa.

Colère des internautes

Il demande alors des explications à l’agent immobilier de Laforêt des Lilas. Celui-ci apparaît également très "surpris" et affirme que ce n’est pas lui qui gère les fiches techniques, explique Mustafa. Il lui reprend la fiche, mais le jeune homme a eu le temps de faire une photo. Il la poste sur Twitter en novembre en mentionnant l’agence immobilière Laforêt, SOS Racisme et le défenseur droit, mais n’obtient pas de retour.

Lundi 26 décembre il retweete l’image en taguant cette fois quelques journalistes qui ont rapidement relayés l’affaire. Cette fois, l’annonce provoque la colère des internautes.

Un message écrit sous la pression du propriétaire

"J’ai vraiment honte de ce qui s’est passé", a assuré Laurent Balestra, le responsable de l’agence des Lilas au micro de RTL, en se confondant en excuses. Il a expliqué qu'une collaboratrice avait "écrit ce message-là sous la pression du propriétaire" et que celui-ci avait "échappé" à sa vigilance. Il a précisé que le contrat de l'employée avait été rompu il y a longtemps pour d'autres raisons. "On donne leur chance à des jeunes qui ne sont pas diplômés et il y a eu de notre part un manquement au niveau formation", a reconnu le directeur.





Laurent Balestra a assuré qu’après la découverte du message, il avait "arrêté de travailler avec la propriétaire" et avait "sensibilisé les collaborateurs à des propos ou des consignes malveillantes, xénophobes de propriétaire [...] en refusant de mettre en location avec des critères discriminatoires".

L'agence défranchisée

D'après un communiqué de la direction publié mercredi 28 décembre, le contrat de franchise de l'agence des Lilas a été suspendu en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire en cours. "Au cours de ces prochaines semaines, nous mènerons une réflexion, en concertation avec l’ensemble des franchisés du réseau Laforêt, sur les mesures à prendre pour que cela ne se reproduise plus", ajoute le communiqué.

"Un sérieux problème de formation des employés" SOS Racisme Partager la citation





De son côté, SOS Racisme a immédiatement dénoncé une offre "discriminatoire", dans un communiqué de presse. L’association étudie en ce moment la faisabilité d’une action en justice afin "d'interroger la responsabilité du propriétaire du bien". SOS Racisme a aussi mentionné "un sérieux problème de formation des employés", au sein de l’agence Laforêt des Lilas. Interrogée au micro de RTL, l’association a rappelé que selon la loi, "une personne auteure de discriminations risque au maximum trois ans de prison et 45.000 euros d’amendes".