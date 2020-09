Arras : une manifestation pour le retour des thés dansants

publié le 11/09/2020 à 23:15

Plusieurs centaines d’habitués des thés dansants ont manifesté devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras vendredi 11 septembre afin de protester contre la non-réouverture de ceux-ci.



Au son de l’accordéon, sur les marches de la préfecture, Anita et ses copines se déhanchent. Elles commencent à trouver le temps long sans leurs rendez-vous du week-end : "On sature, on peut plus ! On n’en peut plus ! Il faut qu’on ressorte, qu’on s’amuse. J’ai 69 ans et je m’amuse encore comme quelqu’un qui a 20 ans ! Moi, j’adore les thés dansants, c’est ma vie, c’est ma passion, j’ai fait plein de connaissances…"

Une autre témoigne : "C’est du sport mine de rien, les docteurs nous le recommandent."

Ces amateurs estiment qu’ils pourraient se retrouver en respectant les gestes barrières : "Normalement, avec les distanciations, on peut faire le Madison, on peut danser en couple. On se connaît, il n’y a pas de problèmes. Même avec le masque. La joie de vivre des anciens ça !"

Dans ces coins de campagne, c’est aussi tout un secteur économique qui souffre, des musiciens aux établissements. Cédric Dépret est accordéoniste : "On a l’impression qu’on n’existe pas et aujourd’hui, on comprend pas pourquoi on autorise les cours de danse et pourquoi on n’autorise pas les thés dansants alors que quand on regarde les protocoles proposés qui sont largement adaptables, on ne nous laisse aucune chance." Ces artistes et habitués des bals ont envoyé leurs doléances au ministère de la Culture.