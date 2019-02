Parlons-Nous du 05 février 2019

publié le 06/02/2019 à 01:26

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du mardi 05 février 2019, Sophie est intervenue à l'antenne pour exprimer sa déception suite à sa séparation. Elle a eu une liaison avec cet homme pendant 2 ans qui depuis le mois de novembre s'est transformée en une relation suivie. En revenant d'un séminaire de sexologie dans le cadre de son travail, son compagnon lui a reproché d'avoir eu une relation avec son professeur alors qu'il n'en était rien. Très énervée par ce jugement et la distance mise en place par son compagnon, Sophie a décidé de tout envoyer balader. Alors qu'elle exprimait ses regrets suite à son emportement, le compagnon lui a dit qu'il avait décidé de rompre et qu'il avait rencontré une ex-compagne.

Le fils de Pascal a 22 ans. Depuis quelques années, Pascal sent que son fils se rapproche de lui. Le soir du Nouvel An, le jeune homme a bu et a appelé son père pour venir le chercher. S'en est suivie une altercation entre père et fils. Il a découvert son fils sous un nouveau jour et est très inquiet. Depuis un mois il n'a plus de nouvelle de lui. Sa déception est tellement forte que Pascal ne souhaite pas reprendre contact avec son fils.

Jean-Marc est en couple depuis 3 ans et demi. Tout s'est compliqué depuis qu'ils ont emménagé ensemble il y a 2 ans. Le quotidien de Jean-Marc n'est que critiques et jalousie. Ne pouvant pas continuer à vivre une telle relation, il a décidé de rompre. Mais comment lui annoncer ?



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

