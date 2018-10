publié le 02/10/2018 à 12:35

L'association Paris Animaux Zoopolis a enfin obtenu gain de cause. La ville de Paris a accepté d'ériger un monument aux animaux morts pour la France, rapporte Le Parisien. Cette association de défense des animaux réclamait depuis mai 2018 la reconnaissance des animaux tués pendant les Première et Seconde guerres mondiales.



Cette question de l'hommage aux animaux réquisitionnés dans les deux dernières guerres mondiales est montée en puissance depuis le début de l'année. En mai, les élus écologistes du XIIIème et XIVème arrondissements avaient réclamé qu'une stèle ou une plaque soit posée dans leur arrondissement respectif. C'est ensuite l'association Souvenir français, pour le souvenir des soldats morts pour la France, qui a soutenu le projet en juin.

Jean-Pierre Lecoq, le maire du VIème arrondissement, puis René-François Bernard, l'adjoint de Rachida Dati à la mairie du VIIème arrondissement, ont à leur tour soutenu l'association Paris Animaux Zoopolis dans sa démarche en juillet.

À Londres, un monument de ce type existe déjà. Il s'agit de l'Animals in War Memorial, qui a été inauguré en 2004, le long de Hyde Park.