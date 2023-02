Paris : qui sont ces activistes qui dégonflent les pneus de SUV ?

22 heures. Les rues de la capitale sont quasi vides. Les derniers parisiens regagnent leurs appartements pendant qu'un petit groupe commence à se former. À visages découverts, six activistes arrivent un à un au lieu de rendez-vous. Tenu secret, à l'abri des regards, ils assistent au dernier briefing d'André le "leader" du collectif . "Rappel : il est important de vérifier s'il y a une carte de personne à mobilité réduite ou si le véhicule appartient à un professionnel de santé. Ces SUV, on n'y touche pas".



Pas de couteau ou de cutter pour ces activistes écologistes. "On ne crève pas les pneus des SUV, on ne fait que de les dégonfler", précise André, le plus expérimenté de la bande. Leurs armes ? de simples lentilles et des tracts pour avertir les propriétaires de ces véhicules.

Pour plus de discrétion, les six membres forment deux groupes de trois personnes. Objectif : toucher un maximum de véhicules. En deux minutes, Nébuleuse, Marin et Timothé repèrent leur première cible. "Regarde celui-ci de l'autre côté de la route ", lance Nébuleuse à ses deux camarades. Bien organisés, leur méthode est elle aussi extrêmement bien rodée.

À regarder Un groupe d'activistes dégonfle les pneus de SUV parisiens 00:00:25

Timothée s'accroupit au niveau du pneu avant gauche. Regarde à gauche puis à droite. La voix est libre. "On dévisse la valve du pneu, on insère deux trois lentilles. Ensuite, on vient la revisser doucement jusqu'à ce qu'on entende le bruit de l'air qui s'échappe", explique l'étudiant.

Positionnée à quelques mètres, Nébuleuse la guetteuse avance vers le véhicule un tract dans la main. "Je le place sur le pare-brise pour avertir le propriétaire qu'on a dégonflé un de ses pneus. On ne veut pas mettre en danger leur vie", affirme celle qui le fait à contrecœur, "mais la désobéissance civile, c'est le seul moyen pour alerter les gens sur les risques climatiques".

À regarder Les dégonfleurs de pneus laisse un tract pour avertir le propriétaire du SUV 00:00:14

16 SUV aux pneus dégonflés

Des actions illégales pour lesquelles ils peuvent encourir jusqu'à 1.500 euros d'amende et 30 heures de travaux d'intérêt général. Des risques dont Thimothé est conscient. "Quand on est végétarien, qu'on ne prend plus l'avion et qu'on marche deux fois par mois pour le climat, c'est la suite logique". Pour le moment, et comme ses deux autres camarades, il n'a pas été arrêté par la police lors de ses précédentes actions.

Après deux heures passées dans les rues de Paris, ce sont 16 SUV qui ont finalement été ciblés. À chaque fois, un seul pneu de touché. Malgré la fatigue, ces activistes se disent prêts à ne rien lâcher et à recommencer jusqu'à l'arrêt définitif de la production de SUV.



