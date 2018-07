Résilience : comment surmonter un traumatisme ?

publié le 24/04/2018 à 07:00

Le concept de résilience a été introduit en France par le célèbre neuro-psychiatre Boris Cyrulnik. Elle permet de dépasser ses souffrances pour retrouver une certaine sérénité et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Néanmoins, nous n'avons pas tous la même capacité de résilience face aux blessures que la vie nous inflige. Elle dépend en effet de notre histoire personnelle, de notre construction psychique et de l'environnement dans lequel nous avons évolué. Pourquoi certains se remettent-ils plus facilement de leurs traumatismes que d’autres ? Comment réussir à dépasser nos maux psychologiques ?

Invités

- Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission



- Dr. Claire Granier, psychiatre et responsable du centre ressources et réseau de soins pour la prise en charge du psycho-traumatisme (Paris-Sud)

Psychologies Magazine du 19 avril 2018

