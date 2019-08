publié le 09/08/2019 à 22:12

La France, destination chérie des stars pour leurs vacances. Depuis le début de l'été, elles sont nombreuses à avoir choisi l'hexagone pour se reposer. On a ainsi pu voir Orlando Bloom et Katy Perry sur l'île de Ré, Elton John en famille sur la Côte-d'Azur, tandis que Zoé Kravitz se mariait à Paris.

À Saint-Tropez, célèbre pour sa jet-set, les célébrités se font rares dans les rues de la ville, préférant rester à bord de leur yacht, à l'exception de Kate Moss, photographiées à plusieurs reprises alors qu'elle se baladait incognito. Mais Saint-Tropez ne semble plus être LA destination.

"Le bling-bling tropézien n'est plus tellement en odeur de sainteté. Les stars font un petit peu plus profil bas. On sait qu'elles sont très attaquées sur le coût de leurs vacances, donc elles font attention à ne pas se montrer trop décadentes et trop dépensières", explique Maëlle Brun, cheffe du service people chez Closer.

La discrétion, beaucoup vont la chercher sur l'île de Ré. Et c'est à vélo que la chanteuse Katy Perry visite les côtes rhétaises depuis plusieurs années. Avec son compagnon Orlando Bloom, ils rendent régulièrement visite à la famille de l'acteur. Autre point phare de la côte Atlantique le Cap Ferret où Laura Smet s'est mariée en juin dernier.

Toutefois la Côte-d'Azur n'est pas dépourvue de ces stars en vacances : Bono où encore Elton John, son mari et leurs deux fils y ont posé leurs valises dans leurs résidences secondaires.

Loin du bord de mer, Paris attire les stars même en période estivale : Zoé Kravitz pour son mariage, Heidi Klum en famille à Disney où encore Sophie Turner et Joe Jonas juste avant leur mariage dans le sud de la France.