publié le 26/10/2018 à 14:18

Pendant près de deux heures, une partie du périphérique extérieur parisien était complètement fermé à la circulation ce vendredi 26 octobre. Entre la porte de Bagnolet et la porte des Lilas, à l'est de Paris, les voitures étaient à l'arrêt à cause de l'incendie d'un véhicule sous un tunnel de plus de 300 mètres.



Pour permettre l'intervention des pompiers et assurer la sécurité de chaque conducteur, la circulation a été interdite sur l'ensemble des cinq voies du périphérique aux alentours de 8 heures du matin, en pleine heure de pointe.

Après l'intervention des pompiers, le feu a pu être maîtrisé peu avant 9 heures avant la reprise, au fur et à mesure, de la circulation sur le périphérique extérieur de la capitale.

¿COUPURE PÉRIPHÉRIQUE¿

8h Périphérique extérieur fermé après la Porte de Bagnolet au niveau tunnel de la Porte des Lilas.

Voiture en feu dans le tunnel pic.twitter.com/ZQ03QeyEfD — Info Radar IDF (@InfoRadarIDF) 26 octobre 2018

#intervention Feu de véhicule dans un tunnel du XXe arrondissement de Paris ¿¿

¿https://t.co/yGomzYs3bI pic.twitter.com/mHyaE9A0z3 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 26 octobre 2018

Un incident qui a provoqué de fortes perturbations sur l'axe routier et d'importants embouteillages. À tel point que de nombreux automobilistes erraient sur le périphérique, non loin de leur voiture.

Jamais vu ça périphérie bloqué incendie sous le tunnel des Lilas #peripherique pic.twitter.com/ondwAzVDmM — David Mollière (@davidmolliere) 26 octobre 2018