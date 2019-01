publié le 03/01/2019 à 05:05

Au Jardin des Plantes de Paris, les singes ont reçu du papier et de la peinture de différentes couleurs. Et Nénette, la doyenne des orangs-outans, qui va avoir 50 ans cette année, a été la plus intéressée.



Après quelques minutes de réflexion, elle s'est mise a étaler la peinture, à mélanger les couleurs et puis un peu plus tard, elle a même utilisé un noyau de mangue comme pinceau. L'œuvre est très abstraite : ce sont de grosses taches de peinture. Mais les soigneurs de Nénette ont conclu qu'elle choisissait les couleurs de son environnement, plutôt du vert et du marron. Elle a ensuite roulé la feuille et l'a donné a un soigneur a travers le grillage de la porte.

Des singes qui deviennent peintre... Ce n'est pas la première fois : les chimpanzés savent très bien le faire. Mais là il s'agit d'une expérience, les scientifiques essaient de connaitre l'impact de la peinture sur l'humeur des animaux. Ils vont analyser après chaque séance de dessin la salive de Nénette et mesurer son taux de cortisol, c'est un indicateur de stress. Les résultats sont attendus fin mars.

