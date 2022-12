Paris : le plan grand froid lancé pour les sans-abris

Face à l'arrivée de l'hiver et du froid, la ville de Paris a lancé le plan grand froid. Destiné à héberger plus de sans-abris lorsque les températures minimales ressenties dépassent -18°C, la mesure est en préparation par les préfets des autres régions. "Ce lundi 12 décembre à 16h00, en raison des températures hivernales, le plan grand froid a été déclenché à Paris", a indiqué la préfecture d'Ile-de-France dans un communiqué.

Le plan grand froid permet d'ouvrir des places d'accueil d'urgences dans les bâtiments publics, qui ne sont initialement pas prévus à cet effet, à l'image des gymnases et des écoles. Les préfets sont en mesure d'augmenter les capacités humaines et financières ou les maraudes. Météo-France a annoncé la mise en place de la vigilance orange neige et verglas ce lundi 12 décembre dans six départements. L'organisme prévoit des températures minimales négatives en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est.

Des places doivent encore être débloquées

"Dès samedi 10 décembre, des places complémentaires ont été ouvertes à Paris pour accueillir les personnes signalées lors des maraudes ou par le 115", a indiqué la préfecture d'Île-de-France. Le nombre exact de places ouvertes n'a pas été précisé. En revanche, 30 places pour les "femmes isolées" et "une centaine" pour les "femmes, familles et hommes isolés" doivent être déployées dans les prochaines heures.

"Je demande aux préfets de région (...) d'analyser l'ensemble des sites vacants sur leurs territoires, en s'appuyant sur la liste mise à disposition par la Direction immobilière de l'État. Vous me rendrez compte avant ce vendredi des possibilités d'utilisation exceptionnelle de ces sites", écrit le ministre délégué à la Ville et au logement, Olivier Klein dans une lettre consultée par l'AFP.

Il a demandé aux préfets de recenser les bâtiments en capacité d'offrir des places d'hébergements. Sont concernés les bâtiments "en état correct, avec une capacité à remettre en route le chauffage et qui est disponible. Et éventuellement d'autres bâtiments qui ne sont pas publics, mais qui pourraient être utiles et réquisitionnés", a précisé Olivier Klein. Dimanche 11 décembre, un jeune homme de 24 ans, est mort au matin alors qu'il rentrait d'une soirée.

