publié le 31/10/2017 à 10:39

Quatre mois après sa mort, la Ville de Paris va rendre hommage à Simone Veil. La place de l'Europe, située dans le VIIIe arrondissement de la capitale va devenir "place de l'Europe-Simone Veil" pour saluer la mémoire à cette grande personnalité de la vie politique française, européenne engagée et figure du combat pour le droit des femmes, a annoncé mardi 31 octobre la mairie de Paris.



"Avec son décès le 30 juin 2017, la France a perdu l'une de ses plus belles figures d'engagement", indique dans un communiqué la Ville de Paris. Cette dernière précise que la proposition de cette dénomination, prise en lien avec la famille, sera soumise au vote du Conseil de Paris du 20 au 22 novembre.

La mairie rappelle que Simone Veil, déportée à Auschwitz, a été "la première femme à occuper le poste de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature" et, en portant la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse, est devenue "une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes".

Une place unique dans le cœur des Français

Première femme élue présidente du Parlement européen, elle a consacré "une grande partie de sa vie à porter les valeurs fédéralistes et à faire avancer la construction d'une Union européenne à la fois plus forte et plus juste", poursuit le communiqué.



"Au-delà de son engagement politique, sa force de caractère et sa finesse d'esprit lui ont conféré une place unique dans l'esprit et dans le cœur des Français", ajoute la mairie. La maire de Paris Anne Hidalgo "tient à ce que Paris, les Parisiennes et les Parisiens, puissent rendre hommage durablement à cette femme d'exception".